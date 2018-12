Governo, il Quirinale blinda Conte e sul possibile rimpasto dice che...

Se i nostri eroi prima di parlare di rimpasto avessero fatto una telefonata al Quirinale probabilmente avrebbero evitato di parlarne e basta. Perché l'oste, cioè il Capo dello Stato (che in queste ore, in attesa di ricevere questa benedetta legge di bilancio per la firma, sta già preparando il discorso di fine anno) non ne vuol proprio sapere di gestire un rimpasto di governo che rischierebbe di scoperchiare il vaso di Pandora dei rapporti tra Lega e 5Stelle tanto da mettere a repentaglio il proseguo stesso della legislatura, racconta Dagospia in un informatissimo retroscena. Rischio che il Quirinale vuole assolutamente scongiurare come ha già fatto sapere durante alcuni incontri riservati avuti nelle scorse settimane con esponenti di Lega e 5Stelle: "Niente elezioni anticipate".

Inoltre, spiegano ambienti quirinalizi, un rimpasto ora "non sarebbe visto di buon occhio nemmeno a Bruxelles perché potrebbe rappresentare un vulnus per i delicati equilibri appena raggiunti e che presto bisognerà nuovamente verificare". I fari del Quirinale, continua Dagospia, sono sempre accesi anche sull'andamento delle Borse e dello Spread ben sapendo le ripercussioni che potrebbe avere in tal senso un eventuale rimpasto di governo.