Governo, il Reddito di Cittadinanza piace solo al 27% degli italiani

UNA PARTE dell' elettorato giallo-verde non ha apprezzato la manovra. Il gradimento degli italiani sulle misure previste dal Def si concentra infatti prevalentemente sulle pensioni, che fanno la parte del leone, sia per la quota 100 che per l' assegno minimo garantito di 780 euro al mese, scrive Antonio Noto sul Qn. Queste, infatti, sono le uniche misure che superano il 50% del gradimento, ottenendo rispettivamente il 55% e il 52% dei consensi. Invece il reddito di cittadinanza, cavallo di battaglia del Movimento 5 stelle, è l' intervento in assoluto meno gradito della manovra appena varata: solo il 27% esprime un giudizio positivo. Hanno ricevuto buoni apprezzamenti anche flat tax e pace fiscale.