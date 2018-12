Governo, il sondaggio della rossa Repubblica che premia i Gialloverdi

Secondo Repubblica (e la Demos di Ilvo Diamanti) oggi c'è "più fiducia nello Stato e nella politica. L'Italia preferisce la democrazia" e "per anni in Italia ha soffiato un vento anti-politico: partiti, leader, istituzioni e amministrazioni. Nazionali e locali. Nessuno è stato risparmiato dal sentimento di sfiducia. Largo e generalizzato. Oggi questo tempo sembrerebbe finito". Come a dire che proprio ora che al Governo ci sono Lega e 5Stelle gli italiani stanno ricominciando ad avere fiducia. "Se, per molti anni, l'indagine ha rilevato il distacco fra i cittadini e i riferimenti del sistema pubblico, oggi non è più così". Insomma, con il governo Gialloverde sta decisamente risalendo la fiducia nel Governo e nel Parlamento.