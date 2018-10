Governo, il vertice segreto tra Di Maio e Salvini. Novità in arrivo

Luigi Di Maio e Matteo Salvini, leader di M5S e Lega, i due azionisti di maggioranza del governo, si incontrano per sciogliere alcuni nodi che sono sul tavolo del governo da alcune settimane: prima fra tutte le nomine dei vertici della Rai e a seguire quelle dei Servizi. A quanto si apprende sarebbe sfumato il nome di Federica Sciarelli alla guida del Tg1, secondo alcuni perchè si sarebbe tirata indietro, secondo altre fonti perchè non abbastanza gradita alla Lega. Anche sul fronte dei Servizi va sbloccato lo stallo registrato all'ultima convocazione del Comitato per la sicurezza da parte del premier Conte circa un mese fa. Allora dovevano essere nominati i vertici delle agenzie, Dis, Aise e Aisi ma la riunione si concluse prima di iniziare per la mancanza di accordo proprio tra M5S e Lega.