Per Matteo Renzi Quota 100 è un "errore", è "ingiusta" e per questo "va cancellata". "Per me mettere 20 miliardi di euro in 3 anni per 120 mila persone", continua l'ex premier, è sbagliato quindi, annuncia, "presenteremo un emendamento, se ce la facciamo bene, altrimenti ognuno si prenderà la sua responsabilità. In aula chiederemo di dare quei 20 miliardi alla famiglia, all'abbassamento delle tasse".