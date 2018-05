Governo, in corsa Reichlin, Cartabia e Casellati. Ma anche Cantone e Lattanzi

UN UOMO di Stato, con una solida preparazione in campo economico o giuridico, autorevole, non schierato e con spirito di servizio. È questo l' identikit, scrive il Qn, attorno al quale sta ragionando il capo dello Stato per portare il Paese ad elezioni in autunno. Da quanto filtra, sul Colle preferirebbero una donna, e i nomi che circolano sono nell' ordine quelli di Marta Cartabia, Lucrezia Reichlin, Maria Elisabetta Casellati e Paola Severino. La Cartabia, giurista cattolica, sarebbe probabilmente la scelta preferita da Mattarella, ma ha ancora tre anni davanti come giudice costituzionale e tra due anni potrebbe diventare presidente della Consulta: non è detto che accetti un incarico di pochi mesi. Lucrezia Reichlin ha uno profilo di economista internazionale di vaglia ma è forse troppo caratterizzata come progressista. Il presidente del Senato è una scelta istituzionale alla quale il centrodestra, Lega inclusa, avrebbe molta difficoltà a dire di no e che potrebbe avere l' ok anche del Pd.