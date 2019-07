Governo in crisi? Ecco i nomi per il dopo: Giorgetti al Top

a Giancarlo Giorgetti (il sottosegretario alla Presidenza del consiglio tifosissimo del Southampton nonchè braccio destro e sinistro di Matteo Salvini) lo vuole fare o no il Commissario europeo? "Nelle scorse settimane era stato ad un passo dall'accettare la proposta" spiegano fonti leghiste di alto livello "ma poi ha preferito declinare l'offerta". Insomma, scrive Dagospia, visto che la situazione a Roma è in ebollizione perchè dovrebbe negarsi la possibilità di partecipare da par suo agli scenari futuri tanto più in cambio solamente di un incarico di basso profilo (per l'Italia infatti si profila un Commissario di serie B)?

“Ancora qualche giorno e sapremo..." diceva anche ieri GG a chi lo interpellava in merito al futuro del Governo Conte mentre agli assistenti che chiedevano lumi giurava che di Bruxelles per quanto lo riguarda non se ne parla più (che tradotto significa: non mi interessa più).

D'altra parte, continua Dagospia, sono in molti, anche dalle parti del Quirinale, che lo vedrebbero bene a capo di un eventuale governo di salute pubblica (o di salute "nazionale" per dirla come piace ai sovranisti) se la situazione dopo l'estate dovesse precipitare e ci fosse bisogno di un governo di "necessità" per far digerire a tutti la non facile legge di bilancio e portare il paese al voto (ma ad un ruolo del genere ci punta anche la Casellati, attuale Presidente del Senato e l’ipotesi, a quanto risulta, sarebbe ben vista da Silvio Berlusconi).

Insomma, Giorgetti Commissario europeo rischia di rimanere fermo nel libro dei sogni di Matteo Salvini e di tutti quei grillini che almeno per un attimo hanno sperato, con la scusa di Bruxelles, di toglierselo di torno.