Governo, in Europa vogliono punire Di Maio e Salvini: ecco perchè

Scrive il Corriere della Sera che in Europa è nato un vero e proprio partito del rigore. Che potrebbe accentuare le sue rigidità: ergo non sarebbe sufficiente arrivare al rapporto deficit-Prodotto interno lordo intorno al 2,1-2 per cento, rispetto al 2,4 iniziale. Facilmente bisognerà scendere ancora. Ma l'1,8 per cento, anche solo l'1,9 per cento, è considerata da Palazzo Chigi una richiesta "irricevibile", del tutto inaccettabile.