La convinzione del premier e del suo entourage, scrive il Corriere della sera è che le rivelazioni siano appena iniziate. Che il caso dunque possa evolvere e mettere davvero in difficoltà Salvini. Per ora, le domande restano senza risposta. L'evidenza è una soltanto: questa del caso-Savoini, per un M5s alla sbando, è un'occasione ghiottissima per provare a rifarsi sulla Lega che li ha cannibalizzati al voto europeo.