Governo, intervista "bomba" di Giorgetti: ora il governo può cadere

"L'alleanza si basa sulla fiducia reciproca. Se iniziamo a pensare ai sondaggi, ai giornalisti, all'ancien régime che vuole farci litigare per farci cadere, allora finisce male. Sta a noi evitare che accada. In realtà io e Matteo siamo molto preoccupati dai sondaggi sulla Lega. Perché li riteniamo un po' gonfiati. E poi perché rischiano non solo di dare alla testa agli alleati, ma anche di provocare un' ubriacatura tra qualcuno dei nostri", ha detto Giorgetti a Repubblica. "E con il 30 % Salvini potrebbe chiedere per sé Palazzo Chigi". Insomma, acque agitate a Palazzo Chigi.