Governo: ira M5S, c'è asse Lega-Pd-Cav contro noi

Governo: finalmente, stando a quanto riporta l'Ansa, ci sono arrivati anche i 5Stelle (noi è da tempo che lo scriviamo): Renzi e Berlusconi puntano ad un governo a trazione Centrodestra (con il Pd) travestito da esecutivo di responsabilità nazionale. Meglio se con i 5Stelle fuori dalle scatole e con il Premier indicato da Salvini (Giorgetti o Zaia sarebbero accettati anche da Matteo Renzi).

Non c'e' nessun forno aperto, c'e' solo l'opzione del voto a giugno. I vertici del M5S, a quanto si apprende, spiegano cosi' l'intervento di questa mattina di Luigi Di Maio del quale, si sottolinea, era stato avvertito anche il Quirinale, scrive l'Ansa. Un intervento che rispecchia l'ira del Movimento per la reazione degli altri partiti alla strategia pentastellata. "C'e' un asse tra Matteo Salvini, Matteo Renzi e anche Silvio Berlusconi contro il M5S, sappiamo che si sentono tra loro", e' la convinzione che filtra in queste ore dal Movimento nel quale si sottolinea: "Ora Salvini dimostri di non far parte di quest'asse e converga con noi sul ritorno al voto".