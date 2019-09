Governo, la bomba di Renzi: "O si fa come dico io oppure non avrà i voti"

"L'Italia rischia grosso. La Brexit di Boris Johnson sara' un disastro sia per il Regno Unito sia per l'Europa. La frenata tedesca rallentera' la crescita anche nel nostro Nord Est. E in casa nostra il Pil oscilla tra lo zero e il negativo. E' un passaggio delicato, e' ora di finirla col teatrino dei bisticci: oggi si tira una linea di demarcazione". A dirlo, e' l'ex premier Matteo Renzi, in una intervista al Sole 24 Ore. Renzi invita alla responsabilita' e rassicura il mondo produttivo: "Non avete nulla da temere da un governo che nasce per evitare l'aumento dell'Iva e che abbassa lo spread. Ma se qualcuno vi volesse far male, sappiate che non avra' i numeri in Parlamento". Renzi spiega la sua visione: "Da un lato chi vuole il bene dell'Italia accetti il compromesso e faccia il Governo. Dall'altro chi pensa solo all'interesse di parte continui pure a chiedere 'Elezioni' sapendo che sarebbero una sciagura per la nostra economia". "Salvini - accusa l'ex premiere - punta alle elezioni per bieco interesse ma il Parlamento non e' il suo maggiordomo: ci sono delle regole e vanno rispettate. Si va a votare quando lo dice la Costituzione, non quando lo dice Instagram. Perche' servire le istituzioni e' una cosa seria, non e' indossare la felpa della Polizia. Perche' Salvini ha rotto all'improvviso? Cosa nasconde? Vuole forse nominare Savoini all'Eni? Se si vota a novembre, aumenta l'Iva: sarebbe la mazzata finale sui consumi delle famiglie". Sul presidente incaricato Conte, renzi osserva: "Il destino e' benevolo con lui e ora ha una seconda chance, spero vada meglio della prima". Sul capo politico del M5s invece aggiunge: "Cio' che fara' Di Maio non mi sembra cosi' decisivo".(