Governo, la crisi è già decisa. Ecco perchè. Retroscena da Palazzo Chigi

Ormai è evidente che Renzi, come ha creato questo governo con l' aiuto di Grillo, così lo distruggerà. Deve solo portare a termine la Legge di bilancio per intestarsi la paternità politica di aver evitato l' aumento dell' Iva.Dopo di che, srive Libero, deve evitare di rendere operativa già dalla prossima legislatura la riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari, perché deve riportare in Parlamento almeno tutti quelli che lo hanno seguito in ItaliaViva, quindi è più facile farlo con 945 parlamentari anziché 600.