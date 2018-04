Governo, la fuga da Forza Italia in Molise anticipa il tracollo alle Regionali

Azzurri al minimo storico e la Lega in crescita (pure in Friuli). Più d' uno ormai, dentro Forza Italia, ritiene che il fu partitone berlusconiano si stia rapidamente dirigendo contro un muro all' insaputa dello stesso "proprietario", scrive il Fatto. La preoccupazione immediata sono le regionali di domenica prossima in Molise e di quella successiva in Friuli Venezia Giulia: in entrambe le regioni gli azzurri sarebbero, a stare ai sondaggi commissionati, assai sotto i voti racimolati alle Politiche.

Se all' estremo nordest - visto pure il candidato del centrodestra, cioè il "salviniano" Fedriga - nessuno si stupirà di vedere la Lega sopra al 30% (partiva dal 25,8 del 4 marzo con FI al 10,6) e gli azzurri scendere ancora, è il piccolissimo ex feudo molisano la vera spia della dissoluzione del berlusconismo politico, tanto più che il fu Caimano, assai malconsigliato, ci è persino andato a fare campagna elettorale.