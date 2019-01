Governo, la Lega abbassa la testa di fronte ai 5Stelle

"E' un accordo interessante perche' per 18 mesi abbiamo modo di sospendere ogni trivellazione e di utilizzare questo tempo proficuamente per modificare per

esempio l’articolo 38 dello Sblocca Italia". Lo ha detto il

ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, parlando dell’intesa

M5s-Lega sulle trivelle a margine del convegno ’Rifiuti e

salute: il contributo aperto della societa’ civile’, in corso

alla Camera. Costa ha quindi sottolineato: "E’ un accordo

gravido di nuove decisioni, quindi lo vedo positivamente in

questi termini, e contestualmente si aumenta il canone, cosa

molto significativa". Il ministro ha concluso spiegando che

l’accordo "e’ soddisfacente nella misura in cui questi 18 mesi

li mettiamo a frutto e non e’ il rinvio al rinvio. Insomma - ha

osservato Costa - abbiamo 18 mesi per costruire il nuovo

sistema".