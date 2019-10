Governo, lo dicono anche le profezie: Conte cadrà presto

Paolo Mieli, ospite su La7, fa una "profezia" sul governo giallo-rosso e sul presidente del Consiglio: "Giuseppe Conte è come se si fosse iscritto al Partito democratico, ha detto e fatto capire che lui è un rappresentante del Pd che è anche l'unico partito che mantiene la parola che gli ha dato". "Secondo me ci sarà presto un cambio di presidente del Consiglio. Il governo Conte durerà poco", conclude Mieli, "la legislatura invece arriverà fino alla fine. Ci sarà un cambio del presidente del Consiglio", sottolinea, "non un rimpastone".