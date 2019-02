Governo, Luigi Di Maio e il Premier Conte: tra i due è sceso il gelo

E' sceso il gelo nell'ultimo Consiglio dei ministri tra Luigi Di Maio e Giuseppe Conte. Dopo la crisi con la Francia, il presidente del Consiglio ha tentato di rimproverare al vicepremier grillino tutte le mosse imbarazzanti che hanno fatto degenerare i rapporti con Parigi come non succedeva dai tempi della Seconda guerra mondiale. Conte ha approfittato dell'assenza di Matteo Salvini, impegnato nel tour elettorale in Abruzzo, per bacchettare il ministro grillino per le sue esternazioni "esagerate e scomposte".

Da parte sua, scrive il Fatto, Di Maio ha ricarato la dose. Al premier ha rimproverato i "troppi viaggi", l'ultimo in Libano per far visita al contingente dell'esercito italiano. Secondo Di Maio, il premier dovrebbe stare più tempo a Roma, chiuso nel palazzo, insomma dovrebbe ridimensionare il suo "protagonismo".