Governo, M5s contro il Mef. La paura è che la manovra non verrà "bollinata"

L'attacco al ministero appare soprattutto un'intimidazione per la fase di discussione parlamentare in autunno inoltrato, quando il Ragioniere dello Stato avrà il potere di negare la «bollinatura» della manovra e dire no a quegli emendamenti - magari approvati in piena notte - che prevedono aggravi di spesa rispetto a quanto previsto dallo stesso provvedimento, scrive la Stampa. «Ci attaccano perché non vogliono i guardiani durante la discussione parlamentare di Bilancio», ragiona una fonte del Mef.