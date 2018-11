Governo: M5s e Lega cosa vogliono fare al Presidente? Retroscena clamoroso

Le idee non mancano a leghisti e grillini tipo una grande riforma della legge elettorale, che permetta di governare avendo solo il 40%, un'idea che assomiglia tanto a quelle bocciate proprio da Lega e M5s quando a proporle erano le precedenti maggioranze, scrive il corriere della sera. E non mancano le ambizioni per rimettere mani anche alla natura del Quirinale, con l'introduzione di un'elezione diretta del capo dello Stato e un "esecutore" come Conte al posto di Sergio Mattarella.