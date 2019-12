Governo, maggioranza in bilico. La mossa di Conte

Giuseppe Conte tenta il rilancio. "Un primo traguardo lo abbiamo già raggiunto". Si tratta dei 100 giorni dalla creazione del governo giallo-rosso, "lo sprint - come lo chiama Conte - dei 100 metri". La maratona però non è finita, perché "servono riforme strutturali per cambiare davvero il Paese, serve un rilancio". Riforme che richiederanno inevitabilmente un gioco di squadra di cui Pd e Cinque Stelle fino ad ora non si sono fatti promotori. "In soli 100 giorni abbiamo messo in sicurezza il Paese e i risparmi delle famiglie ha proseguito il presidente bis -. Abbiamo sterilizzato 23 miliardi di Iva, abbassato tre miliardi di tasse ai lavoratori, restituiremo tre miliardi agli italiani che utilizzeranno la moneta elettronica. Abbiamo più fondi per Comuni, famiglie, disabili e non autosufficienti, forze di polizia e vigilia del fuoco".