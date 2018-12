Governo e manovra economica, ecco perchè Mattarella ha vinto

Il più contento di tutti in queste ore siede però al Quirinale, spiega Dagospia in un informatissimo retroscena: "Finalmente a Palazzo Chigi abbiamo un Premier che ha trovato un suo spazio di manovra politica, in grado di fare la sintesi tra posizioni diverse e che non si limita più a fare il portalettere dei leader di Lega e 5Stelle". Esattamente quello che voleva, sin dall'inizio, il Capo dello Stato (e che spesso era stato oggetto di colloqui riservati) tanto che per mesi era stato il cruccio di tutti i consiglieri del Colle. Ma alla fine, il partito del Quirinale ha vinto ancora una volta.