Governo, Manovra economica: "Italia non rischia niente, tutte stronzate"

"L'Italia non rischia "niente" con la manovra economica in gestazione, mentre "la classe dominante vuole il default perche' e' affascinata dalla finanza". Lo ha affermato Giulio Sapelli, storico ed economista, parlando a margine del Festival delle Generazioni organizzato a Firenze dalla Cisl. "Sono tutte stronzate di bimbiminkia - ha aggiunto - non rischia assolutamente niente: Jp Morgan che la piu' grande banca di investimento, ha fatto una dichiarazione ieri che continuera' a comprare il debito pubblico. L'Italia e' la seconda potenza manifatturiera d'Europa. A sera c'e' stato il Ceo di Bnp Paribas che ha detto la stessa cosa, quindi non fatevi incantare da quelli che vogliono il default. Questo paese a differenza degli altri ha una classe dominante che vuole il default, ed e' accompagnata anche da persone che dovrebbero fare un altro mestiere invece che invocare la troika, ma questa e' l'Italia".