Governo, Mattarella dice no: con la crisi ci saranno soltanto le elezioni

Il "Capo", come viene chiamato affettuosamente il Presidente dai suoi uomini, ci ha tenuto a mettere subito le cose in chiaro, rivela Dagospia in un super informato retroscena: "Se sarà crisi di governo stavolta ve la dovrete sbrigare voi, non potete sperare che qualcuno vi tolga le castagne dal fuoco". Questo il ragionamento fatto. Insomma, tutti i presenti hanno avuto la medesima impressione: Mattarella è ben consapevole delle difficoltà che il governo sta attraversando ma in caso di crisi non vede altri sbocchi che il voto, una volta ovviamente espletate le consultazioni di rito.

Nè il Quirinale, che pure è preoccupato per la vicenda Tav, intende intervenire nel duello tra Vicepremier, nemmeno con la "moral suasion": "Sarebbe soltanto un modo per dargli degli alibi" spiegano dal Colle (a proposito: fate gli auguri a Matteo Salvini. Oggi festeggerà il suo quaranteseiesmo compleanno in famiglia con i due figli).