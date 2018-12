Governo, Matteo Salvini a testa bassa contro il giornale dei vescovi Avvenire

"Mando un enorme augurio e un saluto a tutte le donne e gli uomini della Chiesa che mi scrivono e che mi dicono di tenere duro. Perché le parole di qualche vescovone o di ’Famiglia Cristiana’ o del quotidiano dei vescovi non rappresentano l’animo dei cristiani e dei cattolici. Io sto lavorando per avere più vita e meno morti, però le regole devono valere per tutti e se vuoi arrivare in Italia devi chiedere ’permesso e per favore e devi portare rispetto per il Paese che ti ospita". Lo ha detto il ministro dell’Interno e vice presidente del Consiglio Matteo Salvini in diretta su Facebook.