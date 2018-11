Governo, non c'è niente da ridere: il ceto medio lo boccia.Sondaggio clamoroso

Il ceto medio ora non ci crede più, "percepisce questo governo, frutto del contratto tra Lega e Movimento 5 Stelle, come assai lontano dai suoi bisogni, dalle sue aspettative. Ritiene (vedi il reddito di cittadinanza o la flat tax) che Conte, Salvini, Di Maio e compagnia stiano lavorando, essenzialmente, per i ricchi, per gli imprenditori e per i ceti meno abbienti. Ma non certamente per il ceto medio". Lo scrive Antonio Noto sul Qn: la classe media boccia il governo giallo-verde.