Governo, non solo Tria: quanti ministri in bilico

Se la posizione di Tria non fosse altro per le eventuali ripercussioni resta comunque la più solida, discorso diverso è per il gaffeur seriale dell' esecutivo: la «stella cadente» Danilo Toninelli, scrive il Tempo.Dopo gli applausi ai funerali delle vittime del ponte Morandi, per il ministro delle Infrastrutture è iniziato l' incubo mediatico: prima le immagini su Istangram in vacanza a pochi giorni dalle esequie di Stato, poi gli scontri politici con la Lega per l' accelerazione in solitaria sulla nazionalizzazio ne di Autostrade.