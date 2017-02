Governo, Padoan pronto a dimettersi?

Circola nel Palazzo la voce di una crescente irritazione del ministro Pier Carlo Padoan: «Se il cannoneggiamento non viene sospeso - spiegavano i ben informati - Padoan potrebbe seriamente pensare di mollare, scrive il Giornale. E allora si aprirebbe una situazione assai difficile, che potrebbe ritorcersi contro il Pd in primo luogo». Anche perché, aggiungono le stesse fonti, «visto che nessuno vuole andare a votare, non è detto che se cade questo governo non ne possa nascere un altro, e assai meno amico del Pd».