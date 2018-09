Governo, parla Savona: "Il debito scenderà grazie al Pil in crescita del 3%"

L' attuazione degli stimoli alla domanda aggregata, tenuto conto dei moltiplicatori della spesa, può portare a una crescita nel 2019 di circa il 2 per cento e crescere ancora di mezzo punto percentuale all' anno, raggiungendo quella soglia minima del 3 per cento necessario per guardare al futuro dell' occupazione e della stabilità finanziaria del Paese che una crescita intorno all' 1 per cento annuo non garantirebbe, scrive Paolo Savona sul Fatto. Se la sostenibilità del debito pubblico italiano viene giudicata sulla base del rapporto tra debito pubblico e Pil, va constatato che esso si ridurrà nel corso dell' intero triennio, dato che la crescita del Pil nominale resterà in modo permanente al di sopra del 2,4 per cento del deficit di bilancio.