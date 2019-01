Governo, parte la rivoluzione di Salvini: ecco cosa sta per accdere

Salvate il soldato Salvini. In qualche modo i 5Stelle sul caso Diciotti una mano a Matteo Salvini la daranno (proprio in queste ore i pentastellati stanno valutando se fare l'ennesima inversione ad U della loro ancor breve avventura politica; qualcuno lascia intendere che potrebbero addirittura votare a favore del Capitano abbandonando la linea del rigore seguita finora) pena la fine del sogno governativo, ma di sicuro la faccenda lascerà degli strascichi profondi nel rapporto tra le due forze di governo: emblematica la riunione riservata che si è tenuta nei giorni scorsi al Viminale, alla presenza del padrone di casa, rivela Dagospia in un interessantissimo retroscena.

Una riunione durata diverse ore, con i pesi massimi del governo leghista. Ed in quella sede si è deciso di chiedere maggiore collegialità all'alleato pentastellato, a cominciare dai dossier più scottanti, cominciando dalla Tav. Durante la riunione, continua Dagospia, non sono mancate le lamentele, soprattutto per quanto riguarda la gestione del Mef, vero obiettivo del rimpasto di governo dopo le europee.

Ma ci sono state discussioni accese anche per quanto riguarda le mancate deleghe ai sottosegretari, "situazione ormai insostenibile dopo tutti questi mesi di governo" spiegano fonti leghiste. Insomma, se in pubblico Matteo Salvini difende a spada tratta il contratto di governo stipulato con Luigi Di Maio, non è così in privato dove una dopo l'altra stanno cominciando ad esplodere tutte le contraddizioni.