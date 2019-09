Governo, paura per Conte: la popolarità crolla a picco

Giuseppe Conte resta il leader più apprezzato ma subisce un crollo di consensi. Secondo il sondaggio Demos per La Repubblica, infatti, cala la sua popolarità, così come diminuisce la fiducia verso il governo," rispetto a luglio, prima delle dimissioni di Salvini, è scesa al 44%: oltre 10 punti in meno".

Il presidente del Consiglio è al 55 per cento, 9 punti in meno, però, rispetto a luglio quando guidava il governo giallo-verde. Conte è poi seguito "dal nuovo commissario europeo (e suo predecessore, come premier), Paolo Gentiloni (47%)", osserva Ilvo Diamanti, "l'unico verso il quale si osservi una crescita significativa. Dietro a lui, Giorgia Meloni (44%), la più apprezzata, a Destra, dopo Salvini", il quale "ha perduto 8 punti di popolarità, rispetto a luglio. E arretra al 46%".