Governo, Pd e Italia Viva ai ferri corti: salta il vertice con Conte

Italia Viva non è andata al vertice sul Mes ufficialmente perché - come ha dichiarato Renzi - “sono problemi fra Pd e 5 Stelle”. Ma forse, come spiegano ambienti della maggioranza, la verità è un’altra: dopo la rumorosissima intervista di Zanda, rivela Dagospia, sulla fondazione Open in cui l’attuale tesoriere del Pd ha usato parole durissime contro il senatore semplice di Rignano ("Lui era il capo del Pd e aveva la responsabilità della finanze dem. Invece, da segretario cercava risorse per la sua Fondazione Open, mentre allo stesso tempo, sempre da segretario, metteva in cassa integrazione ben 160 dipendenti del suo partito, peraltro al verde per via della campagna per il referendum costituzionale del 2016, costata uno sproposito") è calato ancora più il gelo fra Italia Viva e Pd. Insomma, l'intervista (condivisa da tutto il PD) è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso.