Governo, per Conte ormai è Game Over: ecco cosa rischia. Insight

“Il Pd ci fa male come la Lega, nello stare al Governo insieme” dice Giggino Di Maio intervistato da Sky. Anche di più, aggiungiamo noi. Perchè se ancora non lo sapesse, scrive Dagospia, secondo alcuni sondaggi riservatissimi planati nelle ultimissime ore sulla scrivania del Capitano leghista l'accoppiata Pd-5Stelle rischierebbe la "sveglia" anche in Emilia Romagna e Calabria.

E a quel punto per il governo Conte sarebbe Game Over. Intanto al Nazareno si leccano le ferite. La sconfitta è stata forte. Tanto che a tarda sera è stata subito ammessa dal segretario Nicola Zingaretti. Per ora, fanno capire i vertici del partito, non dovrebbero esserci problemi di tenuta sul governo, ma si aspetta di capire anche le reazioni di Di Maio e dei 5Stelle, i veri sconfitti. Dal Nazareno in queste ore si spulciano i dati. Il Pd si assesta al 22,4% un punto e mezzo sotto il 23,9 delle ultime europee. "E questo nonostante le scissioni sia di Calenda che di Renzi. È l'ennesima dimostrazione che il partitino di Renzi in caso di voto finirebbe ai minimi termini. Ecco perché Renzi non si presenta mai alle elezioni... Per non farsi contare...".