Governo, per Goldman Sachs l'Italia rischia di pagare 20 miliardi di interessi

Fino a 20 miliardi in più: tanto è il costo, per le finanze pubbliche e quindi per i contribuenti italiani, dello spread balzato oltre i 300 punti base, scrive il Messaggero. Una «stangata» che rischia di vanificare buona parte dello stimolo sulla crescita su cui la maggioranza conta di far leva per far scendere il debito nonostante l' aumento del deficit, rimettendo in discussione l' impalcatura del Def. Ultima a lanciare l' allarme è stata Goldman Sachs, con numeri che superano di gran lunga le stime degli ultimi mesi.