Governo, quel ricorso sulla manovra economica che fa tremare il Quirinale

La partita vera per quanto riguarda il ricorso del Pd alla Consulta sulla manovra economica, spiega in un informatissimo retroscena Dagospia, più che sul terreno giuridico si giocherà su quello della politica e chi frequenta gli ambienti del Quirinale lo sa bene. "Da quelle parti del ricorso ne avrebbero volentieri fatto a meno" perché "se la Consulta dovesse accoglierlo e successivamente bocciare il governo su un atto come la manovra economica probabilmente non resterebbero che le dimissioni di Conte mentre, viceversa, se la Consulta dovesse dare ragione al governo a fronte di fatti così rilevanti ed evidenziati come tali anche dal Capo dello Stato nel discorso di fine anno, sarebbe la stessa Corte Costituzionale ad uscirne totalmente delegittimata agli occhi dell'opinione pubblica. Insomma, continua Dagospia, il ricorso del Pd rischia di creare più di qualche imbarazzo all'inquilino del Colle. Anche perché la Consulta potrebbe trovarsi nella scomodissima situazione di dover bocciare una legge promulgata dal Capo dello Stato dopo infinite polemiche.