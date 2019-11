Governo e Quirinale: in arrivo il ticket Salvini-Draghi. Riservatissimo

Intanto, scrive Dagospia, in casa Lega si ragiona anche sulla possibilità futura di vedere Mario Draghi al Colle: "Potrebbe servire a bilanciare la presenza di Matteo Salvini a Palazzo Chigi e a rassicurare capitali europee e mercati".

Insomma, il ticket Draghi-Salvini non dispiace affatto e l'assenza di veti da parte della Lega sul nome dell'ex Presidente Bce potrebbe servire a spianare la strada alle ambizioni del Capitano. Non per niente è stato Giancarlo Giorgetti nei giorni scorsi a tirare in ballo Super Mario: e Salvini ha subito "promosso" GG futuro Ministro dell'economia così come ha detto di sperare che Silvio Berlusconi non voglia sedersi al Quirinale. Più chiaro di così...