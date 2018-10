Governo, Reddito di Cittadinanza: da gennaio i nuovi "Jobs center"

I tecnici grillini che collaborano con Castelli e Luigi Di Maio si stanno concentrando sulla riforma dei centri per l'impiego. Dalle prime anticipazioni, spiegano dal M5S, si tratterà di centri del tutto rinnovati, nello stile, nell' aspetto, anche nel nome, scrive la Stampa. Anzi a partire proprio da quello. Una decisione non è stata ancora presa, ma dovrebbero essere ribattezzati «Centri per il lavoro e per l' imprenditore» o «Jobs center». Saranno luoghi in cui, con l' incrocio dei database regionali, si incontreranno domanda e offerta di lavoro. Saranno tutti simili, renderizzati nell' aspetto come un negozio di telefonia mobile, facili all' accesso, dove - si spera- un imprenditore entra e offre un posto di lavoro. E dovranno essere pronti, secondo il cronoprogramma, da gennaio.