Governo, Renzi conferma la crisi. Scontro totale e parole durissime

La crisi di governo sembra un'ipotesi sempre più concreta. E lo conferma Renzi in persona, con parole chiarissime: "Non lo so se questo governo reggerà, spero di sì ma non lo saprei dire, perché ho visto litigate sul niente in questa settimana. A me pare che la situazione si stia ingarbugliando, fossi il presidente del Consiglio e ministri cercherei di trovare soluzioni e lavorare", ha affermato senza troppi giri di parole.