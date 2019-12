Governo, Rocco Casalino si vuole candidare? Tutte le novità in arrivo

Il grillino ed ex Grande Fratello si racconta in una lunga intervista a Sette, il settimanale del Corriere della Sera, dove ovviamente fa anche il punto politico: "Superiamo questo momento difficile, ricreiamo un clima di squadra", afferma. Ma successivamente, Casalino sgancia la sua bomba: "Mi auguro che il governo duri... non escludo di candidarmi, nel Movimento sentono la mia mancanza", afferma.