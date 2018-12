Governo, Salvini non perdona: "Via i soldi pubblici dal giornale dei vescovi"

"Il quotidiano dei vescovi Avvenire prendeva 6 milioni di euro l'anno di soldi pubblici ed il Manifesto 3 milioni. Ma vi sembra normale? Non so quanti siano rimasti a leggere il Manifesto o Avvenire, ma che in due prendano quasi 10 milioni di euro di contributi pubblici non mi sembrava giusto. In una competizione se un giornale e' valido vende in edicola". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini in una diretta facebook.