Governo, Salvini sfiderà Di Maio e Di Battista l'ultimo dell'anno: micidiale

Matteo Salvini, rivela in un informatissimno retroscena Dagospia, parlerà alla nazione il prossimo 31 dicembre: per marcare stretto i pentastellati Di Maio e Di Battista che per l'ultimo dell'anno hanno tutta l'intenzione di mandare un messaggio alla nazione, anche il Capitano leghista starebbe valutando l'ipotesi (via Facebook); meglio però se subito dopo il tradizionale discorso del Presidente della Repubblica. Il Quirinale non bisogna farlo irritare.