Governo, Salvini ha paura della vendetta del Cav

Resta il problema di come uscirebbe il leader leghista dal fuoco incrociato dei giornali e delle tv del Cavaliere. In Forza Italia già si sentono annunciare i titoli: «Salvini come Alfano». Il motivo, declinato in tutte le possibili varianti, con opinionisti e titoloni, sarebbe quello del tradimento, scrive il corriere della sera. Ma i 5 stelle sanno anche questo. E dunque, sul piatto avrebbero messo anche postazioni di vertice in Rai, ad aggiungersi a quelle di altri enti e società governative. Non come posti di sottogoverno - dicono - ma come garanzia rispetto al passo di rottura con Silvio Berlusconi che Salvini sarebbe costretto a fare.