Governo, Salvini testa il M5S per un'alleanza in Europa

Non c' è alcuna premeditazione, dice chi lo segue ogni giorno e cerca di spiegare il senso della sua incontinenza comunicativa e della sua ostinata intransigenza. Né premeditazione, né pregiudizio verso il M5S, l' altra metà, in affanno, di questa strana alleanza, che è diventata un laboratorio europeo di qualcosa che potrà nascere tra qualche mese. Ma Matteo Salvini, convinto a proseguire sulla sua strada, ha bene in mente i progetti del futuro a breve e i grillini è su questi piani che devono fare i conti. E scegliere da che parte stare, scrive la Stampa.

Da apprendista lepenista in Italia, scrive la Stampa, il leghista si è trasformato nella voce di tutti i sovranisti d' Europa. Ora vuole far esplodere il Ppe e prendersi lo scettro delle destre europee.Ed è ben consapevole che questa alleanza di governo basata sul contratto porta in sé una competizione per le prossime Europee che si potrebbe trasformare in un' ulteriore alleanza a Bruxelles.