Governo, sarà vendetta su Bankitalia. Ecco dove colpirà

Tra meno di un mese scadrà il mandato del vicedirettore generale Luigi Signorini. Visco lo vorrebbe riconfermato ma i rapporti con in governo non sono più buoni come una volta dopo lo "scontro frontale" dei giorni scorsi.

Oltretutto ce ne sono altre due, proposte sempre da Bankitalia, che sono ferme da dicembre e che potrebbero costituire un precedente: le conferme di Riccardo Cesari e Alberto Corinti all'Ivass, ovvero l'Autorità di vigilanza sulle assicurazioni. Nomine che spettano a Conte, sentito però il ministro dello Sviluppo economico, cioè Di Maio.