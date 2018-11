Governo, Savona ormai parla come Renzi; altro che "prima gli italiani"...

"Poiche' tutti dichiarano di volere l'Europa unita, la strada non puo' essere se non quella indicata dal Presidente Mattarella nel corso della sua visita in Svezia: dialogare e recuperare l'Esprit d'Europe. L'Italia vuole dialogare. Sta agli altri dimostrare che vogliono occuparsi seriamente del futuro dell'Unione Europea". Lo scrive il ministro degli Affari europei, Paolo Savona, in un intervento sul Sole 24 Ore. "La via del dialogo e' stata gia' indicata dal Governo italiano fin dall'inizio di settembre nel documento intitolato 'Una politeia per un'Europa diversa, piu' forte e piu' equa'. Esso propone di costituire a Bruxelles un Gruppo di lavoro ad alto livello - spiega Savona - che invii il messaggio ai cittadini europei che l'Unione sta esaminando i modi per completare l'architettura e le politiche europee, con un respiro piu' ampio dei negoziati oggi in corso sul tema". "Chi continua a ripetere che il Governo intende pilotare l'Italia fuori dall'euro e dall'Unione spera che la situazione peggiori per tentare di recuperare la sconfitta del 4 marzo e si appella al mercato affinche' crei ulteriori squilibri, senza dare una risposta ai tre problemi indicati", sottolinea il ministro, secondo cui "la soluzione allo scontro, che doveva essere evitato, passa attraverso una decisione che salvi la faccia di tutte le parti in causa: quella del Governo, che ha indicato una strada per affrontare caduta della crescita, disoccupazione e poverta' offrendo un luogo di discussione, il citato gruppo ad alto livello; quella della Commissione, che avrebbe dovuto aprire un dialogo diverso dal semplice 'rispettate i parametri fiscali'; e quella degli altri Stati Membri che ignorano il problema da affrontare".