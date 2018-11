Governo, scoppia la "bomba": ecco chi è a rischio e perchè

Tav, Tap, ma anche dl sicurezza e riforma della prescrizione, dove scoppia il 'caso' per la solenne bocciatura del ministro in quota Carroccio, Giulia

Bongiorno ("significa mettere una bomba atomica nel processo

penale", ha detto). Per non citare la ’madre’ - la legge di

Bilancio - di tutto il possibile contenzioso fra M5s e Lega.

Sono diverse le questioni ancora aperte fra le due forze

politiche che hanno siglato il contratto del governo di

cambiamento.