Governo, se scoppia la crisi ecco cosa farà Mattarella: retroscena dal Colle

Per il Quirinale, scrive Dagospia, sono ore di trepidante attesa. "Siamo tutti in attesa..." spiegano in questi minuti i consiglieri più vicini al Capo dello Stato. In attesa, ovviamente, di capire le reali intenzioni dei due leader della maggioranza di governo, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Certamente però, a quest'ultimo non farà piacere sapere quanto gli sta per rivelare Dagospia: il Capitano leghista starebbe studiando una mozione di sfiducia nei confronti del Ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli (che nemmeno dopo la sconfitta sulla TAV pare intenzionato a mollare la poltrona) da votare appena rientrati dalle ferie. Insomma, il Capitano leghista sembra ancora non intenzionato a staccare la spina al governo. Ma continua a gettare benzina sul fuoco.