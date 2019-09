Governo, Servizi Segreti e Copasir: tutte le manovre in corso

Mentre Giuseppe Conte ha ottenuto la tanto sospirata fiducia ed ora il suo nuovo governo è nel pieno delle funzioni continuano le discussioni tra i partiti per capire a chi assegnare una delle poltrone più importanti del Parlamento dato che ha a che fare direttamente con i servizi segreti: quella del Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Non c'è ancora chiarezza, scrive Dagospia, su chi prenderà il posto del neo Ministro della Difesa Guerini ma una cosa è sicura, non sarà mai e poi mai Matteo Salvini, il leader della Lega. Ma non per i motivi che si sanno e di cui hanno parlato in questi giorni i giornaloni ma per il semplice quanto determinante motivo che su di lui pende un veto grande quanto una casa da parte degli uomini del Quirinale.

Insomma, il capitano leghista si può mettere l'anima in pace: lui su quella poltrona non ci siederà mai. Detto questo, i nomi che in queste ore si fanno con più insistenza e che potrebbero essere votati da PD e 5stelle dato che sono loro che hanno la maggioranza al Copasir sono quelli di Adolfo Urso di Fratelli d'Italia ed in subordine quelli di Fazzone ed Elio Vito di Forza Italia se l'ipotesi Urso non dovesse andare in porto giacché l'offerta di PD e 5Stelle (che in quel comitato hanno insieme la maggioranza) ancora non è stata formalizzata a Giorgia Meloni.

Insomma, continua Dagospia, se la Meloni dovesse rifiutare che a maggioranza di governo potrebbe fargli a breve, allora a godere potrebbe essere Silvio Berlusconi che potrà piazzare un suo uomo sull'importantissima poltrona del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.