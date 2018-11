Governo, sta per nascere il Salvisconi? Il Retroscena

Dopo il mai realizzatosi “Renzusconi”, slogan utilizzato soprattutto dai grillini per screditare l’azione di governo di Renzi, ecco per la galassia antiberlusconiana un altro incubo, stavolta ancor più grave: il “Salvisconi”. Uno scenario in cui il leader della Lega “tradisce” Di Maio e ritorna allo schema classico del centrodestra, con una maggioranza parlamentare che il Cavaliere è sicuro di poter trovare reclutando alla Camera una cinquantina di voti “responsabili” tra delusi M5s e centristi.

Chi ha avuto modo di parlare con Berlusconi lo definisce “carico” e con un cronoprogramma preciso in mente. Gli ultimi sondaggi che danno quasi al 50% il centrodestra galvanizzano poi l’ex premier convinto che la crisi di governo sia imminente. Nei colloqui ha trovato Salvini “stanco e con la pazienza agli sgoccioli”, ma finora l’opera di convincimento del segretario del Carroccio non è riuscita.