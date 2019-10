Governo, su Conte sta per arrivare la "bomba" Mario Draghi

Con le ombre del Russiagate che si allungano sempre più scure su Giuseppe Conte, in molti danno sempre maggior credito all'ipotesi che il premier, presto, possa cambiare. Senza però passare dal voto: difficilissimo farlo ora, quasi impossibile, sia per il veto di Sergio Mattarella sia per la riforma del taglio dei parlamentari e il relativo referendum. E dunque, che sarà? Una profezia, o meglio una previsione, la firma Giancarlo Giorgetti, ex sottosegretario leghista a Palazzo Chigi, il quale ha confidato ad alcuni colleghi di partito la sua convinzione. Uno scenario che vede al centro Mario Draghi, fresco di addio alla Bce e possibilista circa un suo impegno nella politica italiana: "Se mia moglie è d'accordo...".