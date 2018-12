Governo, su Lega e 5Stelle il fantasma di Mario Draghi. Il retroscena

Mario Monti ha almeno il merito di dirlo senza mezzi termini, senza falsa ipocrisia: "Se mai si riuscirà ad evitare l'esercizio provvisorio". Perché è proprio questo in realtà il whishful thinking di buona parte dell'establishment nostrano, spiega in un informatissimo retroscena Dagospia: fare in modo che la legge di bilancio non arrivi a destinazione, non sia approvata entro il 31 dicembre per poi avere la scusa buona (Mattarella a quel punto difficilmente potrebbe trovare argomenti tanto solidi per continuare ad essere l'angelo custode - come dice Di Maio - del Governo Conte) per mandare a casa leghisti e pentastellati dalla stanza dei bottoni.

Per questo erano in molti ieri tra i leghisti e i pentastellati in Transatlantico, continua Dagospia, a chiedersi se per caso dietro gli ennesimi "ritardi" e le sempreverdi "manine" non si celasse in realtà una vera e propria strategia per giungere all'esercizio provvisorio e quindi far cadere il governo con sommo gaudio dell'establishment europeo e nostrano che a quel punto, per risistemare i conti, avrebbe buon gioco a far sedere sulla poltrona di Palazzo Chigi quel Mario Draghi che già sembra voler lanciare il guanto di sfida con quel suo volo in economy, roba da "banchiere del popolo" fanno notare a mezza bocca i 5Stelle.

"C'è chi vuole renderci la vita difficile, azzopparci in vista delle prossime elezioni europee e magari sperare nell'esercizio provvisorio per far saltare il banco". Si vedrà. Di sicuro però Mario Draghi è popolarissimo tra gli italiani: secondo un recente sondaggio Gpf il 30% degli italiani lo vorrebbe prossimo Presidente del Consiglio, molto più di Matteo Salvini (24%) e Luigi Di Maio (22,5%).